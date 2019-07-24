Омбудсмен объяснила сложности с принятием закона о насилии в семье

Закон о противодействии насилию в семье в России до сих пор не принят, так как нет единого мнения по поводу мер, которые должны применяться, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

«Законопроект по противодействию насилию в семье неоднократно разрабатывался и вносился в Госдуму, но ни один из вариантов не нашел поддержки большинства. Эти попытки принять законопроект не увенчались успехом из-за разных подходов к мерам, которые могут применяться в случае конфликта в семье», – передает РИА «Новости» слова Москальковой.

Она добавила, что итоговый законопроект должен узаконить, например, кризисные центры для женщин. Омбудсмен подчеркнула, что сейчас стоит острая необходимость работать в этом направлении.

Напомним, в начале июля федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что России нужен закон о противодействии насилию в семье.