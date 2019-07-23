Названо имя разбившегося на вертолете в Италии россиянина

Вертолетом Robinson R66, который потерпел крушение 22 июля в Италии вблизи острова Горгона, управлял 37-летний россиянин Максим Сычев, он погиб.

Как пишет местное издание Livorno Today, пилот был заядлым любителем экстрима, дайвинга и полетов, на вертолете он летел с женщиной, передает Znak.

СМИ сообщают, что воздушное судно, по предварительным данным, рухнуло из-за поломки. Россияне вылетели из итальянского города Масса и должны были прибыть в Ольбии на острове Сардиния. Ранее прокуратура итальянского города Ливорно сообщила, что вертолетом управляла женщина, однако Livorno Today пишет, что за штурвалом был сам Сычев.

Тело женщины было обнаружено ранее, поиски тела погибшего мужчины продолжаются.