Латвии стало не хватать пограничников

Министр внутренних дел Латвии Сандис Гиргенс и министр обороны страны Артис Пабрикс планируют обсудить вопрос о привлечении армии к защите границы – с каждым годом все меньше молодых людей идут работать пограничниками, предпочитая службу в вооруженных силах.

Гиргенс твердо выступил за увеличение финансирования, предоставляемого службам органов внутренних дел, уже в бюджете 2020 года, чтобы, в частности, добиться соблюдения концепции государственной обороны, принятой сеймом в 2016 году. Одним из пунктов концепции является устранение существенных различий в мотивационных системах органов обороны и внутренних дел, передает Delfi.

В июне на заседании комиссии сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Гиргенс объявил о желании МВД привлечь национальные вооруженные силы к обороне восточной границы, однако реакции министерства обороны на эту инициативу не последовало.

Для принятия решения о поддержке национальных вооруженных сил требуется более детальное обсуждение вопроса, приведение в порядок юридических аспектов, планирование финансовых и других ресурсов.

Пабрикс ранее подчеркивал, что подразделение национальных вооруженных сил нельзя просто «одолжить» на некоторое время.

Напомним, в 2015 году Латвия решила поставить забор на участках границы с Россией.