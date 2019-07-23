Врачи рассказали о состоянии Инны Чуриковой

Состояние актрисы Инны Чуриковой до сих пор оценивается как тяжелое, сообщил представитель НИИ скорой помощи им. Склифосовского.

«Отделение острых эндотоксикозов. Состояние тяжелое, температура нормальная, вечером была 36,7, утром – 36,6», – сказали РИА «Новости» в больнице.

Напомним, в пятницу сообщалось, что Чурикова находится в реанимации НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского.

Чурикова была занята в спектакле «Старая дева» вместе с Александром Михайловым. Именно он сообщил о госпитализации Чуриковой: артистка «споткнулась на сцене и упала».

Очевидец падения актрисы Инны Чуриковой со сцены Анна Душутина рассказала, что артистка оступилась и упала в самом конце спектакля.