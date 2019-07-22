В России появились два новых типа бизнеса

В проекте обновленной стратегии развития торговли в России появились понятия семейного и этнического торгового бизнеса, сообщили в пресс-службе Минпромторга со ссылкой на главу ведомства Дениса Мантурова.

В Минпромторге сообщили, что новая версия стратегии развития торговли рассчитана на 2019-2025 годы.

В качестве ключевых тезисов в документе фигурируют баланс между торговыми сетями и малым бизнесом, а также устранение административных барьеров и бюрократических препятствий, передает РИА «Новости».

Эффективность торговой политики планируется измерять количеством торговых объектов, числом хозяйствующих субъектов, осуществляющих розничную торговлю, плотностью торговой сети и так далее.

Мантуров сообщил, что новый документ уделяет внимание развитию всех актуальных для российского потребителя форматов, в том числе сетей, малых форматов, стрит-ритейла, вендинговой, нестационарной и мобильной торговли.

«Вводятся понятия семейного и этнического торгового бизнеса. Впервые в стратегии представлена концепция оптовых продовольственных рынков», – сообщил министр.

Напомним, 15 июля на встрече с президентом России Владимиром Путиным глава ТПП России Сергей Катырин попросил узаконить семейное предпринимательство. Глава государства идею поддержал, отметив, что нужно дать четкое определение понятию «семейный бизнес».

Проект стратегии также предлагает ввести облегченное регулирование оборота пива и натуральных вин.

В ведомстве отметили, что данный вопрос не является приоритетом стратегии, однако в Минпромторге считают важным регулировать оборот данных напитков «не так жестко, как оборот крепкого алкоголя».

Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко, комментируя инициативу об исключении пива из числа алкогольных напитков, заявил, что инициатива министерства является циничной и идет вразрез с обозначенной главой государства задачей повышения здоровья населения.