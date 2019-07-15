Путин предложил уточнить понятие «семейный бизнес»

Президент Владимир Путин в ходе рабочей встречи с главой Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергеем Катыриным заявил, что считает необходимым ввести четкое определение «семейного бизнеса», чтобы власти могли беспрепятственно оказывать поддержку таким предприятиям.

«Что касается семейного бизнеса, конечно, нужно двигаться в этом направлении. Надо только тщательно описать, что такое семейный бизнес, чтобы это было понятие, которое позволяло бы людям полноценно работать, получать поддержку, чтобы не возникало никаких проблем у государства», – передает ТАСС слова Путина, который отметил, что во всем мире такая форма хозяйствования широко распространена.

Президент поддержал предложение Катырина о внесении поправок в закон о развитии малого бизнеса, уточняющих, что ТПП является частью инфраструктуры поддержки МСП.

«Согласен с вами, надо дать им возможность работать с малым и средним бизнесом. Поправку в закон можно сделать, я поддержу», – сказал Путин, комментируя слова собеседника, о том, что ТПП предлагает свои площадки различным госструктурам, желающим открыть представительства в регионах, но сталкивается с проблемой нестыковок в законодательстве.



Напомним, в марте 2018 года президент Владимир Путин поручил подготовить поправки к законам, уточняющие порядок блокировки счетов предпринимателей в банках.

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