Эксперт: Украина не сможет создать без России пилотируемый космолет

Заявления специалистов украинского КБ «Южное» разработать космический самолет и спутники-инспекторы - это предвыборный пиар. Такое мнение высказал газете ВЗГЛЯД эксперт по авиации Роман Гусаров. По его мнению, Украина не способна создать без России ни один космический аппарат.

«Весь украинский авиапром и так называемый космос, в частности, ракета «Зенит» – бывшая баллистическая ракета, которая должна была нести ядерный заряд в сторону США – это не космический проект. Все, что реализовалось на Украине, делалось и делается при поддержке российской науки», – считает директор портала «Авиа.ру» Роман Гусаров.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в пятницу стало известно о начале разработки Украиной пилотируемого космического самолета. Также специалисты КБ «Южное» разрабатывают спутник, способный осматривать другие космические аппараты и уводить их с орбиты. Обычно такие аппараты классифицируются как спутники-инспекторы.

Ранее КБ «Южное» заявляло, что без помощи России разработало космическую ракету-носитель «Маяк-3.9S», превосходящую по своим характеристикам другую украинскую ракету «Зенит». Кроме того, там сообщали о разработке проекта лунной базы.

Но Гусаров не верит, что Украина «может самостоятельно потянуть такой амбициозный проект».

«Если бы это все было просто, то американцы давно бы это сделали. Если бы это было круто, перспективно и возможно – тот же Илон Маск уже нашел бы деньги и запустил такой проект... Но если уж Америка не делает, Россия не делает, хотя у нас есть потенциал работы над такими проектами, то на Украине данную инициативу можно рассматривать лишь как предвыборный пиар. Перед предыдущими выборами также было много сообщений от украинского авиапрома, обещали золотые горы и много чего, а в результате – абсолютный ноль. И в данном случае, я уверен, повторяется аналогичная ситуация», – рассказал эксперт.

Он напомнил, что баллистическая ракета «Зенит» создавалась силами ученых и проектировщиков всего СССР. Серийное производство ракеты на Украине Гусаров сравнил с историей производства вертолетных двигателей.

«Такая же картина и с вертолетными двигателями, о которых так много историй, что у России таких двигателей нет. На самом деле двигатели для вертолета Ми-8 были разработаны в Ленинграде, но серийный выпуск велся в Запорожье, куда передали всю документацию. Так двигатель стал украинским. Своего же завода на территории России не оказалось, поэтому стали закупать двигатели на Украине. Это все советское наследие. То же самое происходит с «Зенитами», которые потом приспособили для запуска в космос», – подытожил собеседник.