Украинский траулер «Иван Голубец» загорелся у Западной Африки

На украинском океанском траулере «Иван Голубец», который сейчас ходит под грузинским флагом, произошел пожар, судно находится в районе Западной Африки, сообщают СМИ.

Ведется поиск пропавшего в результате инцидента моряка-моториста, пишет «Думская».

10 дней назад АИС судна зафиксировала его местоположение возле порта Нуадибу. После этого передающее устройство по неизвестной причине прекратило подавать сигнал, судно пропало с электронных карт.

Сейчас у Украины есть четыре океанских судна: «Капитан Русак», «Иван Голубец», «Алексей Слободчиков» и «Профессор Михаил Александров».

Octopus_Vittоld сообщает в Twitter, что «Капитан Сухондяевский» взял судно на буксир тащит к берегу». Сообщается, что среди членов экипажа есть россияне.