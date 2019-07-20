В Москве 78 тыс. человек собрались на праздник в Парке Горького

В Парке Горького более 15 тыс. человек сразились в битве тортов, приуроченной к Международному дню торта.

Организаторы разделили пришедших на Битву тортов в качестве участников на две команды. Им предоставили бесплатные защитные комбинезоны и снаряды в виде кондитерских изделий, сообщается на официальном сайте Мэра Москвы.

Также в этот день в парке проходит еще 16 мероприятий: музыкальный концерт и лекции, фестиваль японской культуры J-FEST Summer и VIII Международный фестиваль садов и цветов Moscow Flower Show – 2019.

Всего в Парке Горького собрались около 78 тыс. человек, из них 11 тыс. приехали на музыкальный концерт и лекции.

Еще 10 тыс. посетителей пришли на фестиваль японской культуры, где каждый мог сыграть в настольную игру фукувараи и японскую разновидность бадминтона – ханэцуки, пройти мастер-классы по каллиграфии, икебане и бонсаю, а также пробуют блюда японской кухни.

Еще одно крупнейшее в России событие в области садово-паркового искусства Moscow Flower Show – 2019 в парке искусств «Музеон» посетили около четырех тыс. человек.