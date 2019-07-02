Вице-президент США экстренно вернулся в Вашингтон

Планировавший выступить на мероприятии в штате Нью-Гэмпшир вице-президент США Майк Пенс экстренно возвращается в Вашингтон, сообщил телеканал Fox News.

Пенс вылетел из Вашингтона утром во вторник, в 11.25 (18.25 мск) он должен был приземлиться в аэропорту Нью-Гэмпшира. Однако, как заявил представитель Пенса, произошла «ситуация, из-за которой вице-президент был вызван обратно в Вашингтон», передает ТАСС.

Мероприятие в Нью-Гэмпшире отменено.