Лавров ответил «Рустави 2» на вопрос о прозападном канале в Грузии

Во время пресс-конференции глава МИД России Сергей Лавров ответил грузинскому телеканалу «Рустави 2» на вопрос о важности существования в Грузии независимого прозападного канала, сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

«Насколько важно, чтобы в Грузии был независимый прозападный канал?» – задал вопрос «Рустави 2» в ходе пресс-конференции 18 июля.

«Я думал, важно, чтобы в Грузии был прогрузинский канал», – привела Захарова на своей странице в Facebook ответ Лаврова.

Ниже в комментариях официальный представитель МИДа пояснила подписчикам, что «прогрузинское телевидение ориентируется на интересы государства Грузия, а не какого-либо другого государства».

Ранее новый владелец попавшего в центр скандала «Рустави 2» Кибар Халваши уволил с должности гендиректора Нику Гварамию, который заявил, что готов мочиться в вино и боржоми в качестве мести вывозящим продукцию в Россию производителям.