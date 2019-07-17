ДНР и ЛНР предложили Киеву в срочном порядке провести обмен пленными

ДНР и ЛНР предложили украинским властям в срочном порядке провести обмен пленными, Киев запросил для подготовки списка до шести недель, сказала омбудсмен ДНР Дарья Морозова.

«Сегодня республики сделали предложение в срочном порядке произвести обмен удерживаемыми по формуле «всех на всех», – сказала омбудсмен, передает РИА «Новости».

Она отметила, что, по подтвержденным данным, на территории Украины находятся 101 человек, запрашиваемый ДНР, на территории республики – 50 человек, которых ищет Киев.

Морозова добавила, что для «процессуальной очистки» этих граждан ДНР потребуется около месяца, украинская сторона назвала срок в шесть недель.

Ранее предстоятель канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Онуфрий попросил патриарха Московского и всея Руси Кирилла организовать ходатайство об обмене пленных в Донбассе.