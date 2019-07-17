Путин наградил Орденом Мужества руководителя восстания в Собиборе

Президент России Владимир Путин наградил Орденом Мужества посмертно гражданина Польши Леона Фельдгендлера, одного из руководителей восстания в лагере смерти Собибор.

«За личное мужество и героизм, проявленные при организации восстания в лагере смерти Собибор, наградить Орденом Мужества Фельдгендлера Леона, гражданина Республики Польша (посмертно)», – сказано в тексте указа на официальном портале правовой информации.

Также президент наградил орденом Святой великомученицы Екатерины вдову писателя Александра Солженицына Наталию Солженицыну.