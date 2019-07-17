Пентагон заподозрили в распространении болезней через клещей

В конгрессе США заподозрили Пентагон в распространении через клещей болезни Лайма.

По мнению палаты представителей, с 1950-го по 1975 год Пентагон мог проводить эксперименты с новым видом биологического оружия. Конгрессмены приняли необходимые поправки к закону, которые потребуют разобраться с этим вопросом, передает «Интерфакс» со ссылкой на The Guardian.

Если в результате проверки станет ясно, что американское минобороны действительно проводило такие опыты, генеральный инспектор ведомства должен будет предоставить конгрессу всю информацию, в частности, о масштабах исследований. Кроме того, предстоит выяснить выпустили ли из какой-либо лаборатории этих насекомых – умышленно или случайно.

На такие подозрения парламентариев натолкнули многолетние теории, что клещей могли заразить ученые из минобороны США.

Также повлияла книга ученого Криса Ньюби, в которой поднимается вопрос распространения этой болезни, которая ежегодно затрагивает 400 тыс. американцев.

Автор книги уверен, что эпидемия этого заболевания – результат ошибки военного эксперимента в 1960-е годы, когда был произведен сброс «вооруженных» клещей.