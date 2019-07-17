В США выяснили причину постоянного конфликта республиканцев и демократов

Американские математики с помощью компьютерной модели выяснили, почему республиканцы и демократы в последние годы не могут найти общий язык.

По словам математиков из Политехнического института Ренсселера в Трое, обострение между электоратом республиканцев и демократов выгодно для политиков, передает РИА «Новости» со ссылкой на журнал Royal Society Interface.

«Возникает вопрос – при каких условиях они начнут еще сильнее накачивать избирателей? Ответ на него крайне важен, так как может возникнуть цепная реакция, которая дестабилизирует демократию в США», – отмечает математик Болеслав Шиманский.

Исследователи подчеркивают, что в США растет поляризация мнений. Из-за этого противоборствующие политические силы практически не могут сотрудничать между собой.

В качестве примера математики приводят кризисы 2013 и 2018 годов, когда представители Конгресса замораживали потолок заимствования, поскольку «протестовали» против политики президентов США Барака Обамы и Дональда Трампа.

Шиманский подчеркнул, что поведение людей можно объяснить, опираясь на математические модели. Исследователи использовали переменную, аналог «невидимой руки рынка» Адама Смита.

Шиманский и его коллеги пришли к выводу, что политики всегда в своей работе опираются на выбор между консенсусом и конфликтом. Консенсус они выбирают, если хотят достичь каких-либо целей, при этом уступив противникам, а конфликт, когда решили придерживаться строго выбранной позиции.

От чего зависит выбор оставалось непонятным для математиков. Поэтому они сравнили мнения избирателей на события, которые происходили в политическом пространстве США за последние 50 лет, а также принимали во внимание поляризацию мнений в Конгрессе. Выяснилось, что на поведение политиков и избирателей влияли не «закулисные кукловоды», а математические тренды и системные эффекты.

Такие волны в США наблюдались в 1960-х годах и в 2010 году. С другой стороны, в 1970, 1980 и начале 2000 годов уровень накала в обществе и в политике снижался.

Поляризация в США периодически колебалась, как падает или растет курс валют. Тренды напрямую влияют на поведение политиков.

Ученые не могут предсказать, что произойдет, если уровень поляризации в США будет расти, и как это можно предотвратить. Однако они не исключат, что сценарий по увеличению поляризации может быть реализован в ближайшем будущем.