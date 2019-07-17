Литва призвала США разместить ПВО в Прибалтике

Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис предложил расширить присутствие войск Соединенных Штатов в странах Прибалтики для противостояния России.

По его словам, размещение усиленных батальонов в рамках программы «Расширенное передовое присутствие НАТО» значительно снизит вероятность возникновения вооруженного конфликта с Россией, пишет Defense News.

«США – это самый мощный союзник, и их сдерживающее влияние нельзя сравнить с ролью других союзников. Я уверен в том, что Россия не осмелится проверить НАТО на прочность в том случае, если американские боевые подразделения будут находиться в трех прибалтийских государствах на постоянной основе», – заявил Кароблис.

При этом он предложил, чтобы каждый американский батальон, размещаемый в рамках программы, включал подразделения ПВО малого радиуса действия или армейскую роту.

В июне американские СМИ оценили подготовку Литвы к войне с Россией.

Тогда же в НАТО опубликовали доклад, в котором говорилось, что через Прибалтику Россия способна «разрушить архитектуру безопасности Европы». При этом риск конфликта между альянсом и Россией оценивался как низкий. Газета ВЗГЛЯД разбирала, что кроется за подобными стратегиями и к каким реальным последствиям они могут привести.

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