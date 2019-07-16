Мосгоризбирком доложил в СПЧ о недействительных подписях за кандидатов в Мосгордуму

Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов доложил Совету при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека об итогах проверки подписей четырех граждан, обратившихся в СПЧ в связи с тем, что их подписи за кандидатов в депутаты Московской городской думы были признаны недействительными.

По информации Мосгоризбиркома, подписи двух избирателей (Лукьянова Е.А., Чепуренко А.Ю.) отсутствуют в ведомостях недействительных подписей и признаны комиссией достоверными, сообщается на сайте СПЧ.

Подписи других двух избирателей имеются в подписных листах, но не были учтены в связи с допущенными ошибками сборщиками подписей от кандидатов. Например, сведения о Подплеловой Ольге были внесены в подписной лист как «Подопелова», что фактически являются совершенно разными фамилиями. Указанные ошибочные сведения об избирателях были лично подписаны кандидатами и с ошибками представлены в избирательную комиссию.

«Также в сети Интернет распространена информация о признании недействительными подписей таких известных людей как И. Азар и М. Ширвиндт. Это не соответствует действительности, подписи указанных лиц признаны комиссией достоверными. Таким образом, изложенная в Вашем обращении информация не подтвердилась, нарушений избирательного законодательства в действиях окружных избирательных комиссий не установлено», – говорится в письме главы Мосгоризбиркома.