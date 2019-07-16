В России решили ввести ГОСТ на фотосъемку новорожденных

ГОСТ на услуги по фотосъемке новорожденных детей вступит в силу с 1 января 2020 года.

Как сообщает RT, действовать ГОСТ будет не только в специальных студиях, но и в домах, парках и других местах, но только не во время родов.

При этом новорожденными будут считаться дети в возрасте до 28 дней включительно.

Перед фотосессией родители или законные представители должны будут дать письменное согласие на фотосъемку и обработку персональных данных, а снимать фотограф сможет только в присутствии родителей и при этом следить, чтобы ребенок не оставался без присмотра, и учитывать чувствительность новорожденных к свету и шуму.

Фотостудия должна проветриваться и кварцеваться после каждой сессии. А все атрибуты должны соответствовать требованиям безопасности и быть гипоаллергенными.

Сам фотограф должен быть старше 18 лет, без судимости, иметь опыт работы, иметь при себе паспорт и личную медицинскую книжку. Снимать новорожденных запретят людям с психическими заболеваниями, нарушением координации движений, проблемами со зрением, больным гепатитом, ВИЧ, СПИДом, туберкулезом и другими хроническими инфекциями.

Также фотографы не должны курить и употреблять наркотики.

Напомним, в июне опрос ВЦИОМ показал, что порядка трети россиян считают, что отцы могут вести хозяйство и справляться с воспитанием детей не хуже матерей.