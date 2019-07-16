Составлен портрет типичного российского пассажира поезда

Эксперты сервиса OneTwoTrip составили портрет типичного российского пассажира поезда – это женщина 32 лет, путешествующая одна.

Такой вывод был сделан на основе данных о бронированиях железнодорожных билетов с 30 июня 2018 года по 1 июля 2019 года, передает РИА «Новости».

Эксперты выяснили, что 49% путешественников составляют женщины среднего возраста, которые приобретают билет только для себя и едут в плацкартном вагоне (43%) на нижней полке (такие места на 2% популярнее верхних).

При этом на Москву, Санкт-Петербург и Краснодар приходится 48% отправлений. В среднем он проводит в поезде не менее восьми часов, проезжая около 700 километров.

По данным исследования, такие пассажиры покупают билеты за три недели до отправления, причем 16% покупают их по понедельникам. В путешествие пассажиры отправляются, как правило, по понедельникам или вторникам.

Напомним, в начале июня первые вагоны с приятными ароматами появились в российских поездах дальнего следования.