Госдеп пообещал проявить больше изобретательности в отношениях с КНДР

Госсекретарь США Майк Помпео пообещал проявить «больше изобретательности» в отношениях с КНДР.

Помпео выразил надежду, что «северокорейцы вернутся за стол переговоров [с США] с [новыми] идеями», передает ТАСС.

«Мы надеемся также проявить больше изобретательности [со своей стороны]», – заявил госсекретарь США в интервью телеканалу Fox News, отвечая на вопрос о том, какие новости есть из КНДР и от ее лидера Ким Чен Ына.

«Миссия президента [США Дональда Трампа] осталась неизменной – добиться полной и окончательной денуклеаризации Северной Кореи таким способом, который мы смогли бы верифицировать», – добавил Помпео.

Он также выразил надежду, что последний саммит США – КНДР позволит в конце концов выполнить эту задачу.

Напомним, 30 июня Трамп стал первым президентом США, ступившим на территорию КНДР. В Северной Корее встречу двух лидеров назвали «исторической» и «удивительной».

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