Роспотребнадзор призвал к безусловному изъятию санкционной продукции

Роспотребнадзор высказался за безусловное изъятие из оборота пищевой продукции, ввоз которой на территорию России запрещен.

«Позиция Роспотребнадзора в отношении продукции, не имеющей сведений о ее происхождении и полного пакета документов, обеспечивающих ее прослеживаемость, качество и безопасность, принципиальна и заключается в безусловном изъятии такой продукции из оборота», – сказано на сайте Роспотребнадзора.

Там уточняется, что за весь период действия санкций в пунктах пропуска через госграницу России было не допущено к ввозу более 2,9 тыс. тонн запрещенной продукции. Среди которой чаще всего были мясная, молочная, плодоовощная продукция и продукция из водных биологических ресурсов.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала о реакции на предложение вице-премьера Алексея Гордеева отказаться от уничтожения изъятых санкционных продуктов.