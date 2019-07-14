В скандале с послом Британии в США не нашли следов «русских хакеров»

Вероятно, полиция установила личность человека, который несет ответственность за обнародование скандальной переписки теперь уже бывшего британского посла в США Кима Дэррока с Лондоном, сообщают СМИ.

Как пишет Sunday Times, в британской полиции «думают, что знают, кто совершил утечку», но еще предстоит «выстроить дело». По данным издания, ответственность за утечку несет «человек, имевший доступ к историческим файлам», при этом она «не была результатом компьютерного взлома со стороны иностранного государства».

Расследование проводит Скотланд-Ярд совместно с британской разведкой MI6 и МИД Великобритании, передает РИА «Новости».

Daily Mail опубликовала новые подробности переписки Дэррока с Лондоном. Посол заявлял, что глава американского государства Дональд Трамп вышел из ядерной сделки с Ираном «по личным причинам» – назло своему предшественнику Бараку Обаме. Дэррок охарактеризовал это как «акт дипломатического вандализма».