Турецкий кондитер решил отблагодарить Путина за С-400 пирогом

Кондитер из турецкого города Бурса Хасан Аджар, чей пирог попал в Книгу рекордов Гиннесса, решил отблагодарить Россию за поставку ЗРК С-400 и послать в Кремль берек.

Аджар захотел «внести посильный вклад в развитие отношений» России и Турции.

«Я приложу все свое старание, испеку и отправлю сегодня в Кремль лично Владимиру Путину наш традиционный пирог – берек», – приводит его слова РИА «Новости».

Кондитер сообщил, что начинкой для пирога станут брынза и шпинат. По его словам, берек можно «употреблять в пищу в течение 10 дней после его изготовления», а посылка должна дойти в Москву за пять дней.

Аджар напомнил, что глава российского государства, посещая Турция, заявил о желании посетить турецкий ресторан. Аджар пригласил Путина к себе в ресторан, пообещав сделать для президента «самый лучший берек».

В 2012 году 2023-метровый берек Аджара включили в Книгу рекордов Гиннесса.