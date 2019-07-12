В СПЧ посоветовали приглашать иностранных журналистов на места воинской славы

Член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод призвал Союз журналистов России приглашать представителей иностранных СМИ к местам воинской славы.

Такую меру Брод предложил использовать для борьбы с фальсификацией истории и фейковыми новостями, касающимися Великой Отечественной войны.

«Я считаю, что Союз журналистов России просто должен приглашать своих зарубежных коллег, кто хочет услышать правду, познакомиться с реальными событиями, документами, посетить Прохоровское поле, музей истории блокады Ленинграда, Брестскую крепость. Посмотреть, какой ценой доставалась эта победа, какую роль сыграл Советский Союз в освобождении всего мира от коричневой чумы», – передает РИА «Новости» слова Брода.

В понедельник немецкий журналист Свен Феликс Келлерхофф на страницах издания Die Welt заявил о необходимости «снести» памятник победы в Великой Отечественной войне на Прохоровском поле, объяснив свои слова тем, что «никакого крупного боя там не было, а Красная армия не одержала в нем победу».

В четверг врио губернатора Курской области Роман Старовойт предложил привезти немецкого журналиста, который написал о необходимости снести памятник Победы в Прохоровке, на место крупнейшего в мировой истории танкового сражения.