Москвичка подралась в церкви Витебска

Москвичка подралась с прихожанкой в одной из церквей белорусского Витебска, после чего на своей машине устроила ДТП с участием четырех автомобилей, сообщили в местном УВД.

«11 июля жительница Москвы 1984 года рождения, находясь в одной из церквей города Витебска, беспричинно нанесла телесные повреждения местной прихожанке. После чего села в свою иномарку и совершила ДТП с участием четырех автомобилей», – передает РИА «Новости» сообщение УВД Витебского облисполкома.

В милиции рассказали, что москвичка получила в ДТП перелом, остальные участники инцидента не пострадали, но их машины получили повреждение.

«Сейчас женщина помещена в медицинское учреждение, поскольку в момент задержания сотрудниками ГАИ вела себя неадекватно и есть вопросы к ее психическому состоянию. По факту происшествия проводится проверка», – заявили в УВД.



В российской дипмиссии заявили, что в курсе произошедшего и находятся на связи с врачами.

Напомним, ранее пьяную москвичку задержали в аэропорту в Индии за нападение на полицию.