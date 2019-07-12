Пушков отреагировал на восстановление памятника Жукову в Харькове

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал сообщение о том, что власти Харькова восстановили бюст маршала Георгия Жукова, снесенный в начале лета украинскими националистами.

«Многие на Украине еще сохранили память и чувство достоинства – достоинства победителей в войне против нацизма. Важный символический удар по необандеровцам», – написал Пушков в Twitter.

Накануне мэр Харькова Геннадий Кернес сообщил, что власти города восстановили бюст маршала Георгия Жукова. В начале лета монумент повалили националисты, установив на его место флаг Украины.

Глава МИД России Сергей Лавров выражал надежду, что разрушенный памятник будет восстановлен.

Кроме того, в конце июня в Харькове на проспекте имени Петра Григоренко неизвестные вернули указатели с именем маршала Жукова.