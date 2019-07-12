Прошел первый чемпионат мира по вязанию под хеви-метал

В финском городе Йоэнсуу впервые прошел чемпионат мира по вязанию на спицах под хеви-метал. Победителями состязания стала команда Giga Body Metal из Японии.

Всего в финал вышли 12 участников из восьми стран, двое приехали из Санкт-Петербурга – Наталья Швецова и Ирина Мосягина, передает РИА «Новости».

Одним из главных критериев оценки было подражание виртуозам-гитаристам. Участники должны были вязать, выполняя при этом характерные движения рокеров.

Лучших отобрали из тех, кто записал видео под песню Fight or Die в исполнении Maniac Abductor. В финале участники вязали изделие прямо на сцене под живую музыку рокеров. Конкурсантов познакомили с музыкальной композицией лишь за несколько часов до выхода на сцену.

Победу одержала группа из Японии Giga Body Metal. Солист со спицами и клубком ниток был одет в кимоно, а на фоне выступали двое бойцов сумо в качестве подтанцовки.

«Выступление было сумасшедшим, каким и должно было быть», – отметил один из судей.

Победители получили право бесплатно переночевать в местном отеле. Второе место досталось представительнице Дании Эллен. Третье место завоевала американка 9 Inch Needles.

Это был первый в истории подобный чемпионат, и, как призналась руководитель проекта Мари Карьялайнен, она никогда бы не подумала, что однажды высказанная бредовая идея вырастет в такое большое событие.