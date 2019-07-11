Суд ЕС отменил санкции против Януковича

Суд ЕС своим решением отменил санкции Евросоюза против экс-президента Украины Виктора Януковича, сообщают украинские СМИ.

Решение было вынесено после исков Виктора Януковича, Александра Януковича, Александра Клименко, Сергея Арбузова, Виктора Пшонки, Артема Пшонки и Андрея Клюева, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на пресс-службу суда.

Отмечается, что суд отменил санкции, которые продолжались Советом ЕС в течение 2016-2018 годов. При этом санкции против бывших 12 украинских чиновников и их окружения остаются в силе.

В апреле 2019 года ЕС исключил из санкционного списка девять человек из окружения экс-президента Украины Виктора Януковича.