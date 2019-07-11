Депутат Гаврилов заявил о превращении Грузии в «игрушку для манипуляций извне»

Участники Межпарламентской ассамблеи православия приняли решение осудить действия грузинских властей, которые допустили провокацию радикалов во время сессии Ассамблеи, сообщил глава МАП, депутат Госдумы Сергей Гаврилов.

«Участники Межпарламентской ассамблеи приняли решение осудить действия грузинских властей, допустивших провокацию радикалов во время сессии Ассамблеи», – приводит его слова РИА «Новости».

Гаврилов также обратил внимание, что в адрес России и других делегаций, входящих в МАП, не прозвучало никаких извинений со стороны Грузии.

По его словам, участники Ассамблеи, в которую входят 23 государства, пришли к выводу, что в будущем мероприятия следует проводить на территории тех стран, которые могут гарантировать безопасность для всех участников. Среди таких стран называлась Россия, отметил депутат.

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Выразив возмущение бездействием грузинских властей во время провокации против международных делегаций МАП, Гаврилов также отметил, что «Грузии как государства видимо уже не существует, она является игрушкой для манипуляций извне».

Депутат полагает, что провокаторы, которые под антироссийскими лозунгами и попытками дискредитировать православные ценности, главной целью преследовали совершение госпереворота.

Напомним, инцидент с Гавриловым, который также является президентом Межпарламентской ассоциации православия, привел к массовым протестам и росту напряжения в отношениях России с Грузией. Грузинская оппозиция оказалась недовольна тем, что 20 июня во время сессии МАП в Тбилиси Гаврилов на правах президента этой организации занял кресло главы парламента Грузии.

Гаврилов рассказал, что радикалы, ворвавшиеся в здание парламента, облили его водой и пытались отнять документы.

На фоне этих событий президент Владимир Путин подписал указ о запрете воздушных перевозок из России в Грузию.

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