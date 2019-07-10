На куполе Рады заметили человека, похожего на Зеленского

В Сети появились фотографии человека, который залез на купол здания Верховной рады и сделал селфи. Мужчина в костюме, по наблюдению блогеров, похож на президента Украины Владимира Зеленского.

«Зеленский записывает новое селфи-видео», – написал в своем Facebook блогер Михаил Голуб, опубликовавший фотографии.

Зеленский известен своей любовью к селфи. Так, за пять минут до инаугурации он выложил в соцсетях селфи со своей женой Еленой.

Отметим, что купол Рады фигурировал в деле экс-руководителя «Офицерского корпуса» Виктора Рубана и депутата Надежды Савченко. Утверждалось, что они якобы собирались «минометами обрушить купол Рады», а выживших «добить из автоматов».