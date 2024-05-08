В Совфеде сказали, что ждет литовских военных на Украине

Сенатор Климов: Тренировочная миссия на Украине плачевно закончится для литовских военных

Tекст: Илья Абрамов

«Я полагаю, что тренировка литовской армии на Украине может трагически закончиться для нее. Это масштабный театр военных действий, а не компьютерная игра. Если руководство этой или любой другой прибалтийской страны хочет загубить собственных граждан, то оно движется в нужном направлении», – сыронизировал сенатор Андрей Климов.

«Более того, Литва намеревается послать военных не для защиты своей страны или хотя бы для обороны члена НАТО в рамках устава организации. Вильнюс предлагает воевать на чужой территории, не относящейся к Североатлантическому альянсу или Евросоюзу. Основные мотивы таких инициатив – это русофобия и желание выслужиться перед Вашингтоном», – отмечает собеседник.

«Мы еще в начале спецоперации предупреждали другие государства, что не стоит соваться на Украину. Законной целью российских военных станет любой иностранный гражданин, приехавший воевать в зону СВО. Причем его паспорт не будет иметь никакого значения. А чтобы не оказываться на пути в пекло, гражданам других стран стоит настойчиво сообщить об этом своим властям», – заключил Климов.

Ранее литовские власти заявили о готовности отправить войска на Украину в рамках тренировочной миссии. Об этом сообщила Financial Times со ссылкой на премьер-министра страны Ингриду Шимоните. Недавно она выступила с предложением к членам парламента о размещении ограниченного контингента в зоне боевых действий и получила соответствующее разрешение. Однако офис Зеленского пока не обращался к руководству прибалтийской страны с просьбой о реализации данного решения.

Кроме того, Шимоните признала, что Кремль расценит это как провокацию, но добавила, что «если бы мы просто подумали об ответе России, то не смогли бы ничего послать». Также она засомневалась в возможном применении Москвой тактического ядерного оружия из-за боязни загрязнить территорию радиоактивными осадками.

Глава комитета Госдумы России по обороне Андрей Картаполов в интервью РИА «Новости» отметил, что возможная отправка литовских солдат на Украину ничем не затруднит выполнение задач спецоперации, а лишь добавит проблем Вильнюсу. «Если что-то потом с ними случится, это все будет на совести соответствующих политиков и руководителей», – подчеркнул он.

Напомним, в феврале этого года президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что стране придется провести операции на Украине, чтобы противостоять российской армии. Позднее он неоднократно повторял, что Париж может разместить в зоне конфликта свой военный контингент.

Тогда член комитета по безопасности Госдумы России Михаил Шеремет отметил, что планы Макрона ввести войска на Украину для ослабления Москвы обречены на провал. Также депутат добавил, что французский президент рискует войти в историю «не как новый Наполеон, а как политический шарлатан», который отправил своих граждан на смерть.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что слова президента Франции о возможной отправке войск на Украину очень важны и опасны. Представитель Кремля указал, что Париж продолжает говорить о своей прямой вовлеченности на земле в конфликт.

Позднее президент Франции на встрече с главой КНР Си Цзиньпином подчеркнул, что его страна не находится в состоянии войны с Россией. Он также заявил, что Париж не стремится к смене власти в Москве.

Другие страны НАТО заявляли о своей неготовности к отправке военных на Украину. В частности, в Эстонии отмечали, что не планируют размещать контингент в зоне боевых действий, несмотря на инициированную президентом Франции дискуссию по данному вопросу. Британия также исключила дислокацию своих солдат на территории конфликта.