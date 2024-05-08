  • Новость часаКремль осудил петицию на сайте Зеленского о вводе войск НАТО на Украину
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Запрет экспорта бензина стал опасен
    Лукьянов спрогнозировал итог переговоров Путина и Пашиняна в Москве
    Лавров: Потомки Наполеона и Гитлера хотят разрушить Россию
    ЕС отказался от санкций против российского СПГ и ядерного топлива
    Украина ударила ракетами ATACMS по Луганску
    В Совфеде сказали, что ждет литовских военных на Украине
    США раскритиковали решение России провести ядерные учения
    Названы доходы от замороженных Euroclear российских активов
    МВФ сообщил о разделении мировой экономики на три блока
    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Русский государственный стиль

    Мероприятие в Кремле напомнило миру, что инаугурация – это не триумф одного человека и его власти, а чествование страной своего выбора, дальнейшего пути и собственной судьбы.

    0 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский А что ты делал во время этой войны?

    Волонтеры сумели насытить благородный призыв «своих не бросаем» конкретным человеческим содержанием, за которым в каждом отдельном случае встают глубоко личные истории.

    5 комментариев
    Александр Носович Александр Носович Молдавия при Санду косплеит Прибалтику

    Даже в проплаченном материале президент Молдавии Майя Санду не может достойно ответить на неудобные вопросы. И такой простодушный ответ на вопрос про румынский паспорт: а че, я как все, у нас миллион человек в стране имеют румынский паспорт, ерунда, дело житейское...

    3 комментария
    8 мая 2024, 12:31 • Новости дня

    Рогов: На Запорожье до 20 раз фиксировали присутствие франкоговорящих наемников ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    До двух десятков случаев присутствия франкоговорящих наемников было зафиксировано в Запорожской области, при этом лидерами по числу наемников в рядах ВСУ в регионе являются поляки и грузины, председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты Россиий Владимир Рогов.

    По его словам, были до двух десятков случаев в Запорожской области, когда фиксировались белые и темнокожие франкоговорящие наемники, но без каких-либо французских нашивок, передает ТАСС.

    Рогов добавил, что лидерами по числу иностранных наемников на запорожском фронте являются поляки, грузины и ичкерийцы (сторонники самопровозглашенной и несуществующей Чеченской Республики Ичкерия), которые располагались в Орехове, Гуляйполе, в городе Запорожье, Камышевахе и Кушугуме.

    По его словам, точное их количество на линии боевого соприкосновения сложно определить, поскольку они появляются на линии соприкосновения спорадически.

    Ранее руководитель военно-гражданской администрации (ВГА) РФ Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что для усиления ВСУ на Купянском направлении поступило много наемников, включая франкоговорящих и говорящих на польском.

    7 мая 2024, 21:02 • Новости дня
    В США назвали причины потери ВСУ больших территорий

    В США рассказали, почему ВСУ теряют много территорий

    В США назвали причины потери ВСУ больших территорий
    @ Nina Liashonok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Военнослужащие ВСУ часто убегают с поля боя или сдаются в плен ВС России, заявил экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive.

    Также он сообщил, что в рядах ВСУ много раненых, которые не могут покинуть поле боя. В таком случае, по мнению Макгрегора, им приходится сдаваться в плен, чтобы получить медицинскую помощь, пишет «Московский комсомолец».

    Макгрегор предположил, что в дальнейшем пленных будет еще больше.

    Ранее пленный боец ВСУ рассказал, как после удара по своим позициям его приняли за мертвого.

    Коментарии (10)
    8 мая 2024, 00:14 • Новости дня
    Тарасова поддержала идею «олимпийского перемирия» на Украине

    Тарасова призвала «забыть про свои мелкие обиды» и поддержала идею «олимпийского перемирия» на Украине

    Тарасова поддержала идею «олимпийского перемирия» на Украине
    @ Dmitry Golubovich/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова выступила за «олимпийское перемирие» в украинском конфликте.

    Оценивая предложение объявить перемирие на время Олимпиады, Тарасова заявила, что на это надо идти всегда. По ее словам, когда происходят «такие крупные события, как Олимпийские игры», следует «забыть про свои мелкие обиды», пишет «Московский комсомолец».

    Тарасова подчеркнула, что выступает не только за «олимпийское перемирие» на Украине, но и за то, чтобы все жили в любви. Она признала, что «многие посчитают это перемирие лицемерием». « Но я – не многие », – сказала Тарасова.

    Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон захотел предложить России объявить режим прекращения огня на Украине на время ОИ. Посол России во Франции Алексей Мешков сообщил, что Москва и Париж не обсуждают эту идею.

    Отметим, что в январе 2023 года российская сторона объявила рождественское прекращение огня, но ВСУ продолжили обстрелы. Тогда глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель говорил, что перемирие является попыткой России выиграть время на перегруппировку сил.

    Коментарии (112)
    7 мая 2024, 15:48 • Новости дня
    В МИД назвали условие ответного удара по военным объектам Британии

    Захарова: Россия может ударить по военным объектам Британии в случае реализации угроз Лондона

    В МИД назвали условие ответного удара по военным объектам Британии
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Россия в случае реализации угроз Лондона об ударах Киева британским оружием по территории России оставляет за собой право на удар по британским объектам на Украине и за ее пределами, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова объяснила, что Россия оставляет за собой право отвечать соответствующим образом, то есть использовать в качестве цели британские объекты, как на Украине, так и на другой территории, передает ТАСС.

    Она назвала слова об ударах по России министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона «чем-то абсолютно безумным», и алогичным, поскольку Британия заявляла до этого абсолютно противоположное.

    Ранее в МИД России предупредили посла Великобритании в Москве Найджела Кейси, что ответом на удары Киева британским оружием по России могут стать любые военные объекты и техника Британии на Украине и за ее пределами.

    Во время посещения Киева Дэвид Кэмерон заявил о праве использования ВСУ вооружений, предоставленных Лондоном, для нанесения ударов по России.

    Россия начала подготовку к проведению учений ракетных соединений Южного военного округа (ЮВО) и сил ВМФ. Решение принято на фоне риторики европейских лидеров о возможном вводе сухопутных войск стран НАТО на Украину и применении дальнобойного оружия для ударов по России.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, остудит ли это пыл западных политиков.

    Коментарии (28)
    8 мая 2024, 00:55 • Новости дня
    Удар по Луганску нанесен ракетами ATACMS

    Украина нанесла удар по нефтебазе в Луганске ракетами ATACMS

    Удар по Луганску нанесен ракетами ATACMS
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские войска использовали, предположительно, американские ракеты ATACMS для удара по нефтебазе в Луганске, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

    Пасечник заявил в Telegram, что Украина «компенсирует обстрелами гражданских объектов» свое «поражение на всех фронтах».

    Он рассказал, что в результате удара, по предварительной информации, пострадали пять сотрудников нефтебазы, они госпитализированы. Также Пасечник сообщил, что на место обстрела направлены бригады скорой помощи. Отмечается, что пожар мешает оказывать первую помощь пострадавшим.

    Повреждения получили ЛЭП, дома в районе нефтебазы частично обесточены. Пасечник рассказал, что «горит газопровод высокого давления», все луганские подразделения МЧС привлечены к борьбе с огнем.

    Напомним, ВСУ нанесли удар по нефтебазе в Луганске. Пасечник указывал, что нефтебаза находится в черте города, необходимо «защитить мирных жителей и их дома от огня».

    Коментарии (15)
    7 мая 2024, 14:52 • Новости дня
    ВСУ потеряли еще один Abrams

    Минобороны: ВСУ потеряли почти 400 человек и танк Abrams в зоне работы группировки «Центр»

    ВСУ потеряли еще один Abrams
    @ Ukrinform/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Подразделения группировки «Центр» ВС России нанесли поражение ВСУ в районах Ленинского, Новокалиново, Семеновки и Соловьево в ДНР, сообщил официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.

    Группировка «Центр» ВС России улучшила тактическое положение и нанесла поражение живой силе и технике ВСУ около Ленинского, Новокалиново, Семеновки и Соловьево ДНР, отразила контратаку штурмовой группы противника у Очеретино. Противник потерял до 395 военнослужащих, танк Abrams, две американские боевые машины пехоты Bradley, две бронемашины, 152-мм гаубицу Д-20, 122-мм самоходную артустановку «Гвоздика», а также четыре 122-мм гаубицы Д-30, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    Кроме того, группировка «Восток» заняла более выгодные рубежи, а также нанесла поражение формированиям ВСУ поблизости от Водяного, Макаровки и Пречистовки ДНР, отразила контратаку штурмовой группы 123-й бригады теробороны под Старомайорским в ДНР. Потери ВСУ – до 170 военнослужащих, два танка, два бронетранспортера, 155-мм американская гаубица М198 и 152-мм гаубица Д-20.

    Группировка войск «Днепр» нанесла огневое поражение скоплениям живой силы и техники в районах Работино и Вербового Запорожской области. Потери противника – до 40 военнослужащих, две 155-мм гаубицы М777 производства США.

    В Минобороны сообщили, что группировка «Запад» улучшила положение по переднему краю и нанесла поражение ВСУ рядом с Синьковкой Харьковской области и Новоселовским ЛНР. Потери противника – до 335 военнослужащих, танк Leopard-1 производства ФРГ, американский бронетранспортер М113 , две боевые бронемашины. Кроме того, поражены 155-мм гаубица М777 производства США, 122-мм гаубица Д-30, 105-мм британская гаубица L-119, две станции РЭБ, а также две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

    Также сообщается, что подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Григоровка, Клещеевка, Раздоловка, Красное и Веселое ДНР. Потери противника – до 600 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, десять автомобилей, две 122-мм самоходные артустановки «Гвоздика», 152-мм гаубица «Мста-Б», 100-мм пушка МТ-12, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

    Ранее сообщалось, что российские войска поразили цех производства твердого ракетного топлива ВСУ.

    Коментарии (11)
    7 мая 2024, 14:29 • Новости дня
    Российские войска поразили цех производства твердого ракетного топлива ВСУ

    Минобороны: Российские войска поразили цех производства твердого ракетного топлива ВСУ

    Российские войска поразили цех производства твердого ракетного топлива ВСУ
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России за сутки поразили цех производства твердого ракетного топлива, склады горючего и военно-технического имущества ВСУ, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

    Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, поражены живая сила и техника противника в 128 районах. Кроме того, средствами ПВО сбиты 32 беспилотника, семь французских управляемых авиабомб Hammer и семь реактивных снарядов Vampire.

    Всего с начала СВО уничтожены 594 самолета, 270 вертолетов, 23817 беспилотников, 512 ЗРК, 15940 танков и других бронемашин, 1280 боевых машин РСЗО, 9364 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 21 535 единиц спецтехники.

    Коментарии (5)
    7 мая 2024, 23:47 • Новости дня
    ВСУ нанесли удар по нефтебазе в Луганске
    ВСУ нанесли удар по нефтебазе в Луганске
    @ кадр из видео t.me/new_militarycolumnist

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Украины обстреляли нефтебазу в Луганске, по предварительной информации, пострадали пять человек, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

    Пасечник сообщил в Telegram, что «враг нанес удар по мирному Луганску». Глава ЛНР подчеркнул, что сотрудники МЧС работают на месте пожара, необходимо потушить его, чтобы «защитить мирных жителей и их дома от огня». Нефтебаза находится в черте города.

    Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил в Telegram, что «по предварительным данным, нацисты атаковали мирный город ракетами ATACMS с радиусом действия 300 км из новой поставки США».

    Напомним, сообщалось, что в Луганске произошло несколько взрывов, на окраине города начался пожар.

    Коментарии (0)
    7 мая 2024, 21:29 • Новости дня
    В США заявили о возможном смещении Зеленского

    Экс-советник Пентагона Макгрегор: Зеленский, с большой вероятностью, скоро будет смещен

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Украины Владимир Зеленский, с очень высокой вероятностью, может быть смещен, украинское правительство неделями находится в состоянии медленного и верного распада, заявил бывший советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор.

    Макгрегор считает, что смещение Зеленского может стать хорошей новостью, потому что поможет прекратить эту «ужасную войну», передает РИА «Новости».

    Ранее СБУ заявила о задержании двух полковников управления госохраны Украины, которые якобы готовили покушение на Зеленского.

    Коментарии (3)
    7 мая 2024, 16:56 • Новости дня
    Петиция о приглашении иностранных войск появилась на сайте президента Украины

    На сайте президента Украины зарегистрирована петиция с просьбой пригласить войска стран НАТО

    Tекст: Вера Басилая

    Петиция о приглашении войск стран членов Европейского союза, Британии и США на Украину зарегистрирована на сайте главы украинского государства.

    В обращении автора петиции к Зеленскому говорится, что необходимо срочно принять решение о просьбе военной помощи к странам Запада введения войск на территорию Украины, передает ТАСС.

    Петиция должна набрать 25 тыс. голосов, чтобы ее рассмотрел Зеленский. Пока ее подписали 25 человек.

    Ранее американский миллиардер Дэвид Сакс предостерег от возможного втягивания США в украинский конфликт после заявления лидера демократов Хакима Джеффриса о потенциальной отправке войск в случае поражения Киева. До этого президент Франции Эммануэль Макрон снова не исключил отправки французских войск на Украину.

    В МИД Франции опровергли отправку «Иностранного легиона» на Украину. Там назвали сообщения о присутствии французских солдат на Украине «очередной кампанией по дезинформации, направленной на подрыв поддержки» украинских властей.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что информацию об отправке французских войск на Украину необходимо проверить на достоверность.

    Коментарии (7)
    7 мая 2024, 16:02 • Новости дня
    Офицер ВСУ рассказал, как беспилотники ВС России усложняют жизнь

    Tекст: Кристина Цыцура

    Россия стала чаще применять беспилотники в ходе СВО, что затрудняет работу украинских артиллерийских расчетов ВСУ, сообщил офицер Андрей Ставничий в интервью агентству Reuters.

    По его словам, иногда сложно даже передвигаться, так как постоянно что-то летает сверху, передает ТАСС.

    Он добавил, что проблемы ВСУ доставляют российские разведывательные беспилотники, такие как «Орлан» и Supercam. Поэтому Ставничий призвал Запад поставить Украине дополнительные средства радиоэлектронной борьбы для подавления дронов.

    Ранее Минобороны показало уничтожение танка Abrams высокоточным снарядом «Краснополь».

    Коментарии (0)
    8 мая 2024, 02:25 • Новости дня
    Шойгу поздравил военных с освобождением сел в ДНР и под Харьковом

    Шойгу поздравил военных с освобождением Соловьево в ДНР и Котляровки на Купянском направлении

    Шойгу поздравил военных с освобождением сел в ДНР и под Харьковом
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Глава Минобороны России генерал Сергей Шойгу направил телеграммы военным, участвующим в специальной военной операции на Украине, поздравив их с освобождением сел в ДНР и Харьковской области, сообщило ведомство.

    Как сообщило в Telegram Минобороны, Шойгу поздравил командование и личный состав 55-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с освобождением Соловьево в ДНР. Он подчеркнул, что бойцы «образцово выполняют воинский долг».

    Шойгу заявил, что бригада «Черных барсов» «с честью решает задачи на самых ответственных направлениях». Отмечены заслуги в боях на Черниговском и Марьинском направлениях, при освобождении Лисичанска и Авдеевки. Указывается, что трое военных удостоены звания Героя России, свыше 1,5 тыс. отмечены государственными наградами и знаками отличия.

    Также сообщается, что 272-й мотострелковый полк успешно проявил себя на Купянском направлении, освобождая «нашу землю от неонацистской нечисти». В частности, освобожден населенный пункт Котляровка. Свыше 3 тыс. военных награждены государственными и ведомственными наградами.

    Напомним, официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков сообщил, что группировка «Запад» ВС России в результате активных действий освободила Котляровку в Харьковской области, а подразделения группировки «Центр» взяли под контроль Соловьево в ДНР.

    Коментарии (0)
    8 мая 2024, 12:22 • Новости дня
    В Совфеде сказали, что ждет литовских военных на Украине

    Сенатор Климов: Тренировочная миссия на Украине плачевно закончится для литовских военных

    В Совфеде сказали, что ждет литовских военных на Украине
    @ Beata Zawrzel/Reuters

    Tекст: Илья Абрамов

    Иностранные солдаты на Украине станут законной целью для российской армии независимо от их паспорта. Если руководство Литвы решит разместить контингент в зоне боевых действий, то просто загубит своих граждан, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов. Ранее литовские власти допустили отправку войск на Украину с тренировочными целями.

    «Я полагаю, что тренировка литовской армии на Украине может трагически закончиться для нее. Это масштабный театр военных действий, а не компьютерная игра. Если руководство этой или любой другой прибалтийской страны хочет загубить собственных граждан, то оно движется в нужном направлении», – сыронизировал сенатор Андрей Климов.

    «Более того, Литва намеревается послать военных не для защиты своей страны или хотя бы для обороны члена НАТО в рамках устава организации. Вильнюс предлагает воевать на чужой территории, не относящейся к Североатлантическому альянсу или Евросоюзу. Основные мотивы таких инициатив – это русофобия и желание выслужиться перед Вашингтоном», – отмечает собеседник.

    «Мы еще в начале спецоперации предупреждали другие государства, что не стоит соваться на Украину. Законной целью российских военных станет любой иностранный гражданин, приехавший воевать в зону СВО. Причем его паспорт не будет иметь никакого значения. А чтобы не оказываться на пути в пекло, гражданам других стран стоит настойчиво сообщить об этом своим властям», – заключил Климов.

    Ранее литовские власти заявили о готовности отправить войска на Украину в рамках тренировочной миссии. Об этом сообщила Financial Times со ссылкой на премьер-министра страны Ингриду Шимоните. Недавно она выступила с предложением к членам парламента о размещении ограниченного контингента в зоне боевых действий и получила соответствующее разрешение. Однако офис Зеленского пока не обращался к руководству прибалтийской страны с просьбой о реализации данного решения.

    Кроме того, Шимоните признала, что Кремль расценит это как провокацию, но добавила, что «если бы мы просто подумали об ответе России, то не смогли бы ничего послать». Также она засомневалась в возможном применении Москвой тактического ядерного оружия из-за боязни загрязнить территорию радиоактивными осадками.

    Глава комитета Госдумы России по обороне Андрей Картаполов в интервью РИА «Новости» отметил, что возможная отправка литовских солдат на Украину ничем не затруднит выполнение задач спецоперации, а лишь добавит проблем Вильнюсу. «Если что-то потом с ними случится, это все будет на совести соответствующих политиков и руководителей», – подчеркнул он.

    Напомним, в феврале этого года президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что стране придется провести операции на Украине, чтобы противостоять российской армии. Позднее он неоднократно повторял, что Париж может разместить в зоне конфликта свой военный контингент.

    Тогда член комитета по безопасности Госдумы России Михаил Шеремет отметил, что планы Макрона ввести войска на Украину для ослабления Москвы обречены на провал. Также депутат добавил, что французский президент рискует войти в историю «не как новый Наполеон, а как политический шарлатан», который отправил своих граждан на смерть.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что слова президента Франции о возможной отправке войск на Украину очень важны и опасны. Представитель Кремля указал, что Париж продолжает говорить о своей прямой вовлеченности на земле в конфликт.

    Позднее президент Франции на встрече с главой КНР Си Цзиньпином подчеркнул, что его страна не находится в состоянии войны с Россией. Он также заявил, что Париж не стремится к смене власти в Москве.

    Другие страны НАТО заявляли о своей неготовности к отправке военных на Украину. В частности, в Эстонии отмечали, что не планируют размещать контингент в зоне боевых действий, несмотря на инициированную президентом Франции дискуссию по данному вопросу. Британия также исключила дислокацию своих солдат на территории конфликта.

    Коментарии (4)
    8 мая 2024, 00:43 • Новости дня
    МВД России объявило в розыск бывшего депутата Рады Мирошниченко

    Tекст: Антон Антонов

    Экс-депутат Верховной рады Украины, журналист Игорь Мирошниченко объявлен в розыск по статье УК, свидетельствует база МВД России.

    Статья, по которой Мирошниченко объявлен в розыск, не указана, передает РИА «Новости».

    Мирошниченко был депутатом Рады в 2012–2014 годах, в 2015–2020 годах – депутатом Киевского городского совета. В 2016 году участвовал в блокировании входа в российское посольство в Киеве, где проводилось голосование на выборах в Госдуму.

    Напомним, МВД России объявило в розыск президента Украины Владимира Зеленского, его предшественника Петра Порошенко и других функционеров Киева, включая бывших министров.

    Коментарии (0)
    8 мая 2024, 08:16 • Новости дня
    В ЛНР допустили подготовку Киевом переправы через реку Жеребец

    В ЛНР допустили подготовку Киевом переправы через реку Жеребец на Краснолиманском направлении

    Tекст: Александра Юдина

    Близ Стельмаховки на Краснолиманском направлении выявлены замаскированные звенья понтонной переправы украинских войск, вероятно, для переправы через реку Жеребец, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    По его словам, выявленные замаскированные звенья переправы можно использовать для наведения переправы для бронетехники и автомобилей через реку, передает РИА «Новости».

    Марочко также отметил, что стационарные мосты, которые использовались мирными жителями, были взорваны ВСУ.

    Накануне российские войска нанесли поражение живой силе и технике бригад ВСУ и теробороны возле Купянска Харьковской области, Стельмаховки ЛНР и Новосадового ДНР.

    Коментарии (0)
    7 мая 2024, 14:33 • Новости дня
    Подполье сообщило об ударах по расположениям ВСУ в Харьковской области

    Лебедев: ВС России нанесли удары по расположениям ВСУ в Харьковской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска нанесли серию ударов по местам дислокации личного состава и техники ВСУ в Харьковской области, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, вечером ФАБ уничтожил военнослужащих ВСУ в Боровой, в селе Липцы точным попаданием российские войска уничтожили штаб украинских военных, расположенный в частном доме, в селе Казачья Лопань удалось ликвидировать 30 боевиков противника, а в селе Черкасские Тишки удар пришелся по кафе, где собирались украинские военнослужащие, передает РИА «Новости».

    Лебедев добавил, что ракетные удары пришлись также по местам скопления техники и разгрузки боеприпасов в городах Злочев и Петропавловка.

    Ранее Лебедев сообщил, что ВС России нанесли удары по энергосистеме украинского города Сумы.

    Коментарии (0)
    Главное
    Нарышкин сообщил детали расследования теракта в «Крокусе»
    Киев начал тайно вывозить тела погибших из Часова Яра
    Тбилиси перечислил сходства акций радикалов в Грузии с «Майданом»
    Коломойскому на Украине предъявили обвинение в организации убийства
    Солдаты НАТО получили ранения при прыжках с парашютом в Швеции
    ЕС задумался о введении санкций против Стивена Сигала
    Американскому солдату во Владивостоке предъявлено обвинение в краже

    Запрет экспорта бензина стал опасен

    Минэнерго предлагает вернуть экспорт бензина, чтобы избежать его дефицита на нашем рынке, заявил вице-премьер Александр Новак. Притом вводили этот запрет с аналогичной целью – чтобы не допустить дефицита и следом роста цен. Как так получается, что для борьбы с дефицитом бензина нужен то запрет, то разрешение на его экспорт? Подробности

    Перейти в раздел

    Путин поставил себе цели на новый президентский срок

    Владимир Путин в пятый раз вступил в должность президента России. В ходе инаугурации российский лидер дал присягу народу и выступил с речью, где озвучил ключевые приоритеты своей работы. Церемония также включала смотр Кремлевского полка и благодарственный молебен в Благовещенском соборе. Эксперты считают, что инаугурация показала, какие ценности Россия будет отстаивать и продвигать в будущем. Подробности

    Перейти в раздел

    Россия строит туристический суверенитет

    Растущая в России популярность внутреннего туризма выходит за рамки только отдыха, развлечений и даже экономического развития. Внутренний туризм требует собственного удобного транспорта, комфортных гостиниц и качественных услуг – и в итоге оказывается одним из условий государственного суверенитета России. Подробности

    Перейти в раздел

    Зеленского хотят устранить свои

    СБУ заявила о срыве попытки покушения на Владимира Зеленского. Задержаны два полковника управления госохраны. По версии СБУ, они якобы были завербованы ФСБ. Однако версия о причастности российских спецслужб вызвала вопросы даже внутри Украины. Как полагают эксперты, в Киеве началась ожесточенная борьба в ближайшем окружении Зеленского, и эта ситуация все больше напоминает заговоры против Адольфа Гитлера в фашистской Германии. Подробности

    Перейти в раздел

    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Инаугурация президента Владимира Путина

    • Зеленский в розыске. Что это значит?

      МВД России объявило в розыск президента Украины Владимира Зеленского, его предшественника Петра Порошенко и других функционеров Киева, включая Павла Климкина и Арсена Авакова, который в России внесен в перечень экстремистов и террористов. Это не символическое, а историческое событие, которое определит дальнейшую политику России.

    • Еще одна причина провалов ВСУ

      На Западе нашли еще одну причину того, почему украинский фронт начал сыпаться, а российская армия с каждым днем занимает новые территории. Причина, впрочем, традиционная: коррупция. Причем ниточки тянутся к «зеленому кардиналу» Украины Андрею Ермаку.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Зеленский долбит ящик Пандоры

      Киевский режим продолжает атаки на Запорожскую атомную электростанцию, и это вызвало нешуточную тревогу главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси: «Нападение на атомную электростанцию крайне безответственно и опасно, и оно должно быть прекращено». И хотя Гросси не стал называть прямого виновника этих атак, он заявил, что эти люди «играют с огнем».

    • Украинские женщины остались без мужчин

      Западная пресса признает, что в ряде украинских сел и деревень в результате массовой мобилизации почти не осталось мужчин. Журналисты The Washington Post убедились, что сотрудники военкоматов «хватают всех, кого могут» прямо на улицах.

    • Раскрыта маска, за которой скрывался Зеленский

      Следственный комитет обнаружил прямую связь террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», с украинскими националистами. На этот счет, как сообщает СК, получены непосредственные доказательства – «в результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях».

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............