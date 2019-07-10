Первый поезд по новым станциям метро Петербурга запустят 19 июля

Гендиректор «Метростроя» Николай Александров на совещании в Смольном сообщил, что первый пробный поезд по новым станциям петербургского метро «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» на Фрунзенском радиусе пройдет 19 июля.

«18 июля мы подаем напряжение на контактный рельс, 19 [июля] у нас пробный поезд», – сказал Александров, передает ТАСС.

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов также попросил Адександрова еще раз подтвердить журналистам, присутствующим на совещании, что станции будут сданы в срок – к 1 сентября. «Пока в соответствии с графиком, понимание у нас есть, то, что к 1 сентября мы метрополитену передадим эту линию», – отметил в свою очередь Александров.

На совещании о ходе строительства станций также доложил вице-губернатор города Эдуард Батанов, который отметил, что общая готовность объектов составляет 84%. На станциях в настоящее время ведут работы более 1 тыс. специалистов. По его словам, большое внимание будет также уделено благоустройству территории вокруг вестибюлей станций, которое будут делать, ориентируясь на мнение жителей близлежащих районов города.

Фрунзенский радиус расположен в южной части Фрунзенско-Приморской пятой линии метрополитена, он включает в себя три станции – «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары», линия проходит вдоль улицы Бухарестской в Купчино. Пропускная способность участка составит 40 пар поездов в час, прогнозируемый суточный объем перевозок на первом этапе эксплуатации – 997 тыс. пассажиров. Стоимость строительства станций – около 34 млрд рублей. В настоящее время, по словам Батанова, освоено 83% из этой суммы.

Всего к 2032 году правительство Санкт-Петербурга намерено открыть 29 станций метро, для этого ежегодное финансирование работ планируется увеличить до 30 млрд рублей.