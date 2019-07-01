Кремль удивило повышенное внимание к кружке Путина

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что удивлен вниманием СМИ к кружке главы российского государства Владимира Путина на саммите G20, поскольку этот предмет уже много раз попадал в объективы телекамер.

«Эта история давняя. Странно, что только сейчас обратили внимание», – передает ТАСС слова Пескова, который напомнил, что об этой кружке журналистам рассказывали еще несколько лет назад.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, журналисты обратились с вопросом к пресс-секретарю Владимира Путина по поводу уже ставшей знаменитой термокружки, которая по обыкновению стояла по правую руку президента на ужине участников саммита «большой двадцатки» (G20) в японской Осаке.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, что известно про белую кружку президента.