Что известно про белый стакан Путина?

Впервые замеченный журналистами еще пять лет назад белый керамический стакан с золотым гербом России постепенно стал непременным спутником Владимира Путина на официальных мероприятиях. Этот атрибут специально был заказан для российского лидера, и, по словам Дмитрия Пескова, президент находит его весьма удобным и полезным.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, журналисты обратились с вопросом к пресс-секретарю Владимира Путина по поводу уже ставшей знаменитой термокружки, которая по обыкновению стояла по правую руку президента на ужине участников саммита «большой двадцатки» (G20) в японской Осаке.

«Он постоянно пьет чай из этого термоса», – невозмутимо ответил Дмитрий Песков.

Именно этим стаканом Путин чокался за ужином с сидевшим справа Трампом. Правда, Трамп пил из предложенной хозяевами-японцами посуды – из бокала.

Впервые на официальном мероприятии, традиционной встрече с прессой, Путин появился с броским аксессуаром – керамическим стаканом с золотым гербом России, в 2014 году. Термокружка в руках президента не осталась незамеченной журналистами, и тогда на вопрос о ее происхождении пресс-секретарю главы государства пришлось отвечать в первый, но далеко не в последний раз.

«Теперь Путин пьет чай из таких вот специальных чашек-термосов не только на пресс-конференциях, но и в своем рабочем кабинете, и в командировках. Эту посуду специально заказали для президента. Это своего рода термос с крышечкой. Кстати, очень удобно. Если раньше во время пресс-конференций президенту приносили чай пять–шесть раз в малых чашках, то сейчас было всего две чайных смены», ­– пояснил тогда Песков «Комсомольской правде».

С тех пор ажиотаж вокруг термокружки поубавился. Но после недавней, 17-й по счету, прямой линии с президентом в интернете вновь появлялись вопросы по поводу стакана с гербом, стоявшего на столе рядом с главой государства.

Тем временем в социальных сетях уже давно продают копии «стакана Путина». Находчивые предприниматели предлагают всем желающим «легендарный белый стакан», уточняя, что он держит тепло до трех часов и сделан из фарфора с глянцевым покрытием. После выплаты неизвестным продавцам суммы в три с половиной тысяч рублей реплику кружки с золоченым гербом России обещают доставить по указанному покупателем адресу.

Кстати, незадолго до президентских выборов в России в марте 2018 года этот с большой долей вероятности сомнительного качества товар предлагался доверчивым клиентам с «неслыханной» скидкой – всего за символичные 2018 рублей.

Стоит напомнить, что обиходные вещи видных государственных и общественных деятелей разных стран часто приковывали к себе внимание общественности. Чего стоит хотя бы треугольная сумка премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер от популярного лондонского бренда Аsprey, на долгие годы ставшая настоящим трендом среди нарождавшегося тогда класса деловых, уверенных в себе леди.

Что касается России, то первой приходит на ум знаменитая кепка мэра Москвы Юрия Лужкова. Этот головной убор не только стал неотъемлемым элементом имиджа своего владельца, но и породил массу карикатур, шуток и анекдотов.

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