В Сочи умер второй ребенок после ДТП с вылетевшим на остановку автомобилем

Второй ребенок, пострадавший в ДТП в Сочи 19 июня, скончался в больнице от полученных травм, число жертв аварий возросло до трех, сообщило следственное управление СК по Краснодарскому краю.

Согласно данным следствия, 19 июня 35-летний местный житель на автомобиле Mitsubishi столкнулся с «Нивой» на дороге Джубга – Сочи в районе поселка Лазаревское, сообщается на сайте ведомства.

От удара «Нива» выехала на остановку «Санаторий Одиссея» и наехала на пешеходов.

«В результате ДТП 40-летняя женщина от полученных травм скончалась на месте. 35-летняя женщина и двое малолетних детей были госпитализированы в медицинские учреждения. Один из мальчиков спустя непродолжительное время скончался в лечебном учреждении, а второй ребенок от полученных травм скончался 29 июня этого года», – уточняет СК.

35-летняя пострадавшая после оказания медицинской помощи была выписана из больницы, отмечает ведомство.

«В отношении водителя автомобиля Mitsubishi избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается», – заключает СК.

10 июня полицейский в состоянии алкогольного опьянения в Сочи сбил двух 16-летних девушек на пешеходном переходе и покинул место происшествия.