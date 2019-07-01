Самолет разбился в Техасе, выживших нет

В городе Эддисон (Техас, США) разбился легкий двухмоторный самолет, погибли 10 человек, сообщают СМИ.

Самолет, взлетая, врезался в ангар, передает RT со ссылкой на NBC.

После этого самолет загорелся. Все, кто был в самолете, погибли, передает РИА «Новости» со ссылкой на CBS DFW.