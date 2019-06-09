После ДТП в Сочи госпитализированы более 20 туристов

При столкновении двух туристических автобусов в Сочи пострадали 26 человек, 23 госпитализированы. Об этом сообщили в Минздраве Краснодарского края.

«По состоянию на 11.00 за медпомощью обратилось 26 человек. На месте работало 19 бригад скорой медицинской помощи. Госпитализировано 23 человека», – передает ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.

По словам мэра Сочи Анатолия Пахомова, пострадали в том числе трое детей. У них нет серьезных травм.

Напомним, в Сочи в воскресенье утром столкнулись два туристических автобуса.