Силы ДНР наказали украинских военных за обстрел Горловки

Уничтожен украинский минометный расчет, который вел обстрел Горловки, сообщил глава пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

Огонь по Горловке велся с позиций украинской 53-й отдельной механизированной бригады. Приказ отдал «военный преступник (Андрей) Поляков». При обстреле из минометов калибра 120 и 82 мм повреждения получили два жилых дома, передает «Донецкое агентство новостей».

Ответным огнем силы ДНР уничтожили украинские минометный расчет и БМП-2. Трое украинских военных ликвидированы, двое получили ранения.

Безсонов подчеркнул, что ВСУ уже не раз были предупреждены о недопустимости обстрела мирных жителей ДНР. Он посоветовал украинским силовикам впредь думать, «прежде чем отдавать приказание на открытие огня по мирным кварталам».

Напомним, за последние месяцы Горловка неоднократно подвергалась обстрелам со стороны ВСУ.