Опубликовано видео удара российской авиации по боевикам в Сирии

В Сети появилось видео удара Воздушно-космических сил (ВКС) России по боевикам в сирийской провинции Хама.

Видеозапись опубликована в Twitter агентства Step News.

В сообщении сказано, что самолеты российских ВКС атаковали боевиков в районе населенного пункта Закат. На кадрах запечатлено, как после удара в воздух поднимается большой столп дыма.

По информации «Федерального агентства новостей», в провинции Хама ВКС России оказывают поддержку сирийской армии с воздуха. Правительственные силы направляют подкрепление к линии соприкосновения после столкновений на северо-западном фронте с группировкой «Тахрир аш-Шам» (основана на базе запрещенной в России «Джебхат ан-Нусры»).

Ранее СМИ сообщили, что российские подразделения якобы отступили с военной базы в Таль-Сальбе на севере провинции Хама в Сирии после артиллерийского обстрела джихадистов.

При этом британские СМИ сообщили, что в ходе ожесточенных столкновений между проправительственными силами и джихадистами в северо-западной Сирии погибли 83 человека.