Названы три опасности бурного потребительского кредитования в России

Помощник президента России по экономическим вопросам Андрей Белоусов заявил, что на данный момент угроза в национальной экономике из-за роста потребительского кредитования минимальна, однако меры следует принимать уже сейчас.

Белоусов считает, что рост потребительского кредитования в настоящее время опасен, рынок потребительских кредитов «перегрет», передает РИА «Новости».

«Конечно, здесь нельзя ничего ломать, рубить с плеча, но потихонечку закручивать этот рост, мне кажется, нужно», – заявил помощник главы государства.

По мнению Белоусова, бурный рост кредитования в России таит в себе три опасности для экономики.

«Первая опасность состоит в том, что потребительские кредиты в условиях достаточно жестких регуляторов, которые сейчас применяет ЦБ, в том числе в связи с переходом на «Базель III», по сути дела вытесняют или ограничивают инвестиционные кредиты», – сказал Белоусов.

Вторая проблема заключается в том, что потребительские кредиты создают нагрузку на доходы населения.

Третьей опасностью Белоусов называет то, что кредиты стимулируют импорт, однако это больше касается ипотеки.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, наивысший риск рецессии в России в ближайшие годы мы можем получить «именно из-за проблемы пузыря в потребительском кредитовании».

В свою очередь, глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что Высокая закредитованность российских граждан не является «пузырем», это следствие низкого уровня жизни людей.

Газета ВЗГЛЯД ранее оценила опасность ситуации на рынке кредитования в России.