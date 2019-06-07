Роскосмос решил опробовать «Государево око»

Тверская область станет пилотным регионом по тестированию системы «Государево око», с помощью которой будет вестись мониторинг территории страны со спутников в круглосуточном режиме, сообщил на Петербургском международном экономическом форуме глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Рогозин уже подписал соответствующее соглашение с губернатором Тверской области Игорем Руденей, передает РИА «Новости».

«Мы на основе Тверской области отработаем контроль за строительством дорог, контроль безопасности инфраструктуры. Мы эту систему будем отрабатывать здесь, апробировать ее, а дальше развивать в других регионах», – рассказал Рогозин.

Также глава Роскосмоса анонсировал создание новой спутниковой системы для предоставления услуг интернета вещей – «Гонец-2».

«Спутники «Гонец» - они ранее работали как спутники пейджинга в зоне отсутствия нормальной связи. А сейчас мы делаем новые спутники «Гонец», это будет система интернета вещей. Эта система будет способна оперативно передавать информацию, поступающую с наземных сенсоров», – сообщил он.

По словам Рогозина, сенсоры будут способны отслеживать повышение воды на плотинах, состояние атомных станций, отклонения в железнодорожном полотне и состоянии других критически важных объектов.

В случае таких отклонений будет включаться другая система – «Государево око» – система дистанционного зондирования Земли для съемки объектов из космоса.

Напомним, в январе Роскосмос предложил реализовать проект по космическому мониторингу территории России в интересах бизнеса и госорганов «Государево око».