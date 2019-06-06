Главы информагентств на ПМЭФ признали фейки мировой проблемой

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Россия заставит украинцев больше платить за топливо

Жители Украины тревожно смотрят на ценники на заправкахФото: Александр Максименко/РИА Новости
В Киеве звучат тревожные прогнозы о том, как скажутся на экономике Украины ограничения на поставку из России нефтепродуктов – санкции, введенные Москвой с 1 июня. Угроза действительно существует и выражается она главным образом в росте цен на топливо. И все же в значительной мере проблемы с поставками бензина и дизтоплива Украина организовала себе сама.  Подробности...
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Стоит ли России верить в дружбу с Китаем

Владимир Путин встречает Си Цзиньпина в КремлеФото: kremlin.ru
Визит Си Цзиньпина в Россию носит статус государственного. Но как сказал, встречая его в Кремле, Владимир Путин, не так важен статус, сколько возможность еще раз встретиться. Два президента общаются более чем регулярно. Три десятка встреч за шесть лет – это абсолютный рекорд: за предыдущие 64 года отношений КНР и России было едва ли не меньше. Председатель КНР назвал Путина своим самым близким другом – но можно ли доверять словам о дружбе в межгосударственных отношениях? Подробности...
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Главными кораблями ВМФ останутся советские «старики»

Флагман Черноморского флота получил шанс на вторую жизньФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Ракетный крейсер «Москва», которому скоро исполнится 40 лет, останется в строю ВМФ России. До недавнего времени судьба флагмана Черноморского флота висела на волоске – предполагалось даже и вовсе списать его в утиль. Судя по тому, что крейсер сейчас после длительного перерыва вышел в море, ему еще предстоит послужить. Почему в итоге принято такое решение? Подробности...
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Бюрократы превращают Зеленского в Порошенко

Зеленский вынужден копировать внешнеполитические манеры Порошенко - возможно, сам того не желаяФото: Francois Lenoir/Reuters
Новый президент Украины Владимир Зеленский оказался плагиатором – он украл речь, да не у кого-нибудь, а у своего предшественника Петра Порошенко. Как такое произошло, кто подставил главу украинского государства и почему происходящее является не случайностью, а закономерной для Украины тенденцией? Подробности...
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Дзержинск пережил взрывы авиабомб

Только на заводе «Кристалл» производился октоген и гексогенФото: Елена Сорокина/ТАСС
Десятки пострадавших людей и поврежденных зданий. Таков итог мощных взрывов в цехе завода по производству взрывчатки «Кристалл» в городе Дзержинске Нижегородской области. В домах в радиусе трех километров выбиты стекла, в городе введен режим ЧС. По одной из версий, рабочие могли уронить готовую продукцию. В уничтоженном цеху производились фугасные авиабомбы. Подробности...
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Эйджизм – проклятие России

Дмитрий Ольшанский, публицист
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Глобализация по-китайски

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
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Пушкин как огненный столп от России к Западу

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Сегодня 220 лет Пушкину. Хороший повод вспомнить о «нашем всем» не только как о поэте, но и как о мыслителе. Тем более он блестяще сформулировал, что есть Россия и какова ее роль в мире, заранее разрешив и нынешние споры. Подробности...
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            Главы информагентств на ПМЭФ признали фейки мировой проблемой

            6 июня 2019, 18:22

            Текст: Сергей Гурьянов

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            Борьба с фейками – краеугольный камень в мире цифровой информации и высоких скоростей передачи данных, заявили главы ведущих информационных агентств мира в рамках ПМЭФ на дискуссии «Медиа в мировых конфликтах. Участники или наблюдатели?».

            Председатель Российского комитета по Международной программе развития коммуникации ЮНЕСКО, вице-президент Всемирного совета информационных агентств Михаил Гусман отметил, что мир становится все токсичнее в информационном плане, передает ТАСС.

            «Процессы в мире все более турбулентны, наши с вами коллеги, журналисты, участвуют как профессионалы в этих конфликтах, находятся там, многие рискуют жизнью. К сожалению, журналистика становится все более опасной профессией», – сказал Гусман.

            Глава американского агентства Associated Press Гэри Прюитт отметил, что основная роль информагентств – предоставление новостей на основе фактов.

            «Мы рассказываем о фактах, и это те кирпичики, которые создают фундамент правдивой информации. Существует объективный спрос: 91% населения хочет слышать новости без излишней пристрастности. Люди сами готовы делать выводы, они хотят жить лучше и использовать информацию для этого», – сказал он.

            В век цифры, по его словам, удержать аудиторию можно только объективной информацией.

            «Последние годы мы наблюдаем тревожную тенденцию, очень часто соцсети гораздо быстрее распространяют информацию и собирают большую аудиторию, чем правдивые истории, которые распространяются основными СМИ. Сейчас факты находятся под угрозой», – сказал он.

            Именно факты, по мнению Прюитта, остаются «королем журналистики».

            «Факты, по определению, нельзя придумать, представить как альтернативную реальность. Новостные агентства, особенно в сегодняшнем мире, играют важнейшую роль в победе фактов. Мы должны защищать гражданское общество от политиков. Если мы занимаем чью-то сторону, мы подрываем свою собственную силу, а сила базируется на фактах», – заявил Прюитт.

            Прюитт призвал коллег опираться на правду, он также подчеркнул, что возглавляемое им агентство не ассоциировано с правительством США.

            Генеральный директор агентства France-Presse Фабрис Фрис поделился своим видением проблем в современной репортерской работе. Это прежде всего получение свидетельств очевидцев, достоверных фактов и борьба с фейками.

            «В век массовой дезинформации и фейковых новостей мы должны проповедовать правду, причем, распространять ее как можно быстрее, потому что ложь распространяется очень быстро, она может приводить к катастрофическим последствиям», – сказал он, подчеркнув, что «фейковые новости необходимо разбирать и говорить: это ложь».

            Фрис сообщил, что не так давно в агентстве была создана служба верификации новостей.

            «Мы создали команду, в нее входит 40 профессионалов, и это нововведение. Они проверяют новости, поступающие из 25 стран. Мы считаем, что это новая миссия, новая обязанность для новостных агентств. Мы должны рассказать людям, что факт, а что нет, мы должны бороться против дезинформации», – заявил Фрис.

            Фрис также назвал своей задачей сохранение главного актива агентства – журналистов, так как у новостных агентств меняется бизнес-модель, и необходимо диверсифицировать свои ресурсы и продолжать расти, чтобы сохранить сеть стрингеров и бюро. По его словам, у них 2,7 тыс. журналистов.

            «Моя главная задача заключается в том, чтобы поддержать масштабную сеть журналистов во времена, когда в нашей отрасли кризис, когда ньюсрумы постепенно сокращаются», – заявил Фрис.

            Руководитель международного департамента испанского агентства EFE Хосе Мануэль Санс во время дискуссии призвал коллег вспомнить о журналистике «с большой буквы». По его словам, сегодня как никогда в истории журналистика приобрела главенствующее значение.

            «Мы уделяем большое внимание такому понятию как объяснительная журналистка. Мы считаем, что наша миссия состоит и в том, чтобы помочь читателю сориентироваться в сложном мире. Мы должны разобраться в процессах, понять и объяснить все читателю, однако это не означает, что мы должны стать в этих процессах заинтересованной стороной», – указал он.

            Главной страстью информагентств Санс назвал достоверность.

            «Мы активно работаем, мы уже создали команду, куда входят и ветераны, и молодые журналисты, она называется «Верифика» – верификация. Они проверяют заявления на достоверность фактов. Они работают по стандартам испанских и международных СМИ», – сказал он.

            Гендиректор ТАСС Сергей Михайлов обратил внимание, что, когда используется термин «фейковые новости», следует держать в уме, что речь идет не просто о модном слове, но о лжи.

            «Давайте помнить изначальное содержание и правильный перевод этого термина, фейковые новости – это ложь, ответственные медиа не должны врать своим читателям и своим клиентам. Как оказывается, в современном мире это не так просто, но мы должны показывать пример честности. Уверен, конфликтов станет меньше, и мир будет развиваться не через разрушение, а через созидание», – добавил он.

            Михайлов заметил, что конфронтация в мире достигла апогея, и люди особенно нуждаются в СМИ, которые могут «предотвратить назревающий конфликт».

            «И, как показывает практика, СМИ способны охватить массовую аудиторию, разбросанную по разным регионам, и сделать их прямыми участниками этого процесса миростроительства, непосредственно вовлечь», – сказал Михайлов.

            По его словам, весь мир стал участником мирного процесса между КНДР и Южной Кореей. Он отнес договоренности, которых достигли эти государства, частично относятся к результатам работы СМИ.

            «Если СМИ будут слушать и слышать разные позиции, то они смогут сыграть заметную, а зачастую и решающую роль в урегулировании конфликтов, в том числе международных конфликтов, может быть, в погашении их на самых первых фазах, когда они тлеют, а не пылает пожар», – заявил Михайлов.

            Гендиректор IRNA Сейед Зиа Хашеми также считает, что СМИ не могут быть безучастными наблюдателями происходящих событий.

            «Я убежден, что СМИ должны играть конструктивную роль в международных отношениях, они должны помогать решать конфликты, более того они могут предотвращать потенциальные будущие конфликты», – считает он.

            Исполнительный директор Kyodo News Хироки Сугита призвал коллег «снижать» национальную составляющую в освещении новостей.

            «Каждый защищает свою собственную страну, но при этом необходимо снижать эту степень приверженности, играть более объективную роль в освещении международных конфликтов», – указал он.

            Сугита также призвал основывать новости на фактах, «а не на эмоциях и настроениях». При освещении конфликтов, сказал глава Kyodo News, следует слышать и другие стороны.

            Генеральный директор Albanian Telegraphic Agency (ATA) Армела Красници, подчеркнула, что в последнее время число конфликтов возрастает именно из-за фейков на площадках социальных сетей.

            Модератор дискуссии, главный исполнительный директор Press Association Group Клайв Маршалл призвал руководителей информагентств к открытости и стремлению к истине.

            «Если мы не будем придерживаться этих принципов, тогда наша аудитория будет переключаться на другие каналы и источники», – сказал он.

            Ранее опрос ВЦИОМ показал, что каждый третий россиянин становился жертвой фейковых новостей.

            В марте в России вступил в силу закон о запрете распространения недостоверной общественно значимой информации, который известен как «закон о фейках».


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