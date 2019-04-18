Каждый третий россиянин становился жертвой фейковых новостей

Большинство жителей России заявили, что могут догадаться о недостоверности новости, опубликованной в СМИ и Сети, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

62% россиян, «столкнувшихся с ложной информацией в СМИ и интернете, с самого начала подозревали, что тут что-то нечисто, а среди жителей Москвы и Санкт- Петербурга эта доля выше – 74%», указывается на сайте ВЦИОМ.

Почти треть (31%) опрошенных отметили, что сначала поверили в достоверность новости и только потом узнали, что она ложная.

Опрос также показал, что почти половина респондентов (47%) не встречали фейковые новости в СМИ.

В то же время 31% опрошенных заявили, что сталкивались с ними в интернете, 20% – на телевидении, 7% – в газетах, 5% – на радио.

Большинство опрошенных (74%) также высказали мнение, что ложная информация появляется в СМИ умышленно. 17% считают, что она появилась случайно, из-за непреднамеренной ошибки журналистов и редакторов.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 16 апреля 2019 года. Объем выборки составил 1,6 тыс. респондентов, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Напомним, в марте в России вступили в силу закон об ответственности за оскорбление государственных институтов и символов власти, а также закон о запрете распространения недостоверной общественно значимой информации, который в блогосфере известен как «закон о фейках».

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