Пушкинисты объяснили любовь россиян к «Сказке о царе Салтане»

Пушкинисты прокомментировали газете ВЗГЛЯД результаты опроса ВЦИОМ, согласно которым самым любимым россиянами произведением Александра Пушкина является «Сказка о Царе Салтане».

Член Пушкинской комиссии института мировой литературы, кандидат филологических наук Евгений Орлов считает «Сказку о Царе Салтане» «самой русской из всех Пушкинских сказок».

«Она написана отличным литературным языком, и в ней все прозрачно, хотя там и есть внутренние смыслы, которые не так легко даются. По сравнению с другими сказками она легко читается и легко воспринимается», – отметил собеседник.

Орлов также полагает, что такой выбор связан с тем, что Пушкина сейчас мало печатают и мало пропагандируют его произведения, тогда как «Сказку о Царе Салтане» бабушки рассказывают внукам даже сегодня.

Научный руководитель музея А.С. Пушкина Наталья Михайлова также считает, что россияне назвали самой известной «Сказку о царе Салтане» как воспоминание о детстве.

«В детстве прежде всего мы узнаем сказки Пушкина, но вряд ли можно говорить о том, какое произведение самое известное. А «Евгений Онегин?» А «Пиковая дама?» А «Маленькие трагедии?» – они все известные и все любимые, и сказки Пушкина тоже прекрасны», – заверила Михайлова газету ВЗГЛЯД.

Напомним, по данным опроса ВЦИОМ, самым известным произведением поэта Александра Пушкина у россиян является «Сказка о царе Салтане».

Ранее, газета ВЗГЛЯД рассуждала, спасла бы Пушкина современная медицина.