Россияне назвали самое известное произведение Пушкина

Самым известным произведением поэта Александра Пушкина является «Сказка о царе Салтане», свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

В школьном возрасте «Сказку о царе Салтане» читали 85% жителей страны, после окончания обучения – 34%, передает РИА «Новости».

Также в пятерку самых популярных произведений Пушкина вошли «Евгений Онегин», поэма «Руслан и Людмила», повесть «Капитанская дочка».

Наименее популярной россияне назвали повесть «Пиковая дама» – 49% читали произведение в школе, 17% – во взрослой жизни, а каждый третий (35%) признался, что не читал ее вовсе.

Накануне дня рождения Пушкина памятник ему открыли в столичном аэропорту Шереметьево, который получил имя великого русского поэта.

Газета ВЗГЛЯД рассуждала, спасла бы Пушкина современная медицина.