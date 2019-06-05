Спасла бы Пушкина современная медицина?

Пулевые ранения в живот даже для современной медицины считаются одними из наиболее сложных. В условиях 1837 года, когда в распоряжении лекарей не было ни рентгена, ни антисептика, ни антибиотиков, спасти Александра Сергеевича после дуэли с Жоржем Дантесом было невозможно, считает наука XXI века.

В среду в России отмечается юбилей – 220 лет со дня рождения нашего самого великого поэта. За эти два с лишним века поклонники Пушкина не раз задавались вопросом: мог ли наш гений прожить подольше? Каковы были шансы на спасение поэта после роковой дуэли, состоявшейся 27 января (8 февраля) 1837 года?

Неоднократно проводившийся экспертный анализ воспоминаний и записей участников тех событий, в том числе и медиков, свидетельствует о том, что и сегодняшним хирургам, вооруженным передовым оборудованием, пришлось бы в данном случае тяжело. Но шансы на спасение поэта оцениваются современными экспертами достаточно высоко – примерно в 80%.

Пуля Дантеса, ранившая великого поэта, пробив одежду, вошла в нижнюю часть живота (между крылом подвздошной кости и брюшиной), задела тонкую кишку, раздробила крестец и застряла, не выйдя наружу. Кстати, посмертное вскрытие поэта делал военный хирург и будущий автор Толкового словаря Владимир Иванович Даль. Но и он не сумел найти и извлечь пулю. Пушкина с ней и похоронили.

«Хладнокровный Дантес неожиданно выстрелил с ходу, не дойдя одного шага до барьера, то есть с расстояния 11 шагов (около семи метров). Целиться в стоявшего на месте Пушкина ему было удобно. К тому же Александр Сергеевич еще не закончил классический полуоборот, принятый при дуэлях, с целью уменьшения площади прицела для противника, его рука с пистолетом была вытянута вперед, и поэтому правый бок и низ живота были совершенно не защищены», – пишет о трагических событиях известный исследователь и одновременно врач Михаил Давидов из Пермской медицинской академии в своей книге «Дуэль и смерть А.С. Пушкина глазами современного хирурга».

Воспоминания Данзаса – секунданта Пушкина – красноречиво свидетельствуют, что еще на месте дуэли поэт потерял очень много крови. Наши современники-врачи оценивают общую кровопотерю Пушкина в 40% от общего объема. Это сегодня уже не считается смертельным, но при условии срочного переливания крови пациенту.

Также на ситуацию повлияло то, что дуэль произошла в открытом поле, поскольку ее участники не хотели огласки. Как Пушкина транспортировали с Черной речки, тогдашнего удаленного пригорода? Сначала «волоком» на шубах и досках до проселочной дороги, затем на обычной телеге. Все это, безусловно, ухудшило ситуацию. Кроме того, и сам раненый поэт велел везти себя домой, а не в медицинское учреждение.

«При огнестрельном ранении нижнего этажа брюшной полости и таза, подобном ранению А.С. Пушкина, необходимо оказать первую медицинскую помощь на месте происшествия (наложение асептической повязки, введение обезболивающих и кровоостанавливающих средств), немедленно транспортировать пострадавшего в хирургическое отделение на санитарной машине в лежачем положении», – пишет Михаил Давидов.

Далее в такой ситуации современная медицина требует приступить к немедленному хирургическому вмешательству. Операция должна вестись с применением общего наркоза, а следовать за ней должны еще одно, дополнительное, переливание крови и интенсивная терапия в отделении реанимации. При этом в процессе лечения врачи активно используют антибиотики, стимуляторы иммунитета, ультрафиолетовое облучение и другие современные средства.

«При выполнении в полном объеме указанных мероприятий, смертельный исход в связи с тяжестью ранения мог бы все равно наступить, однако шансы на выздоровление составили бы не менее 80%, ибо летальность при подобных огнестрельных ранениях в наши дни составляет не более 17,5%. Но Александр Сергеевич Пушкин жил в другое время, и спасти жизнь гениального поэта при том уровне развития медицины, который существовал в 30-х годах ХIХ столетия, было практически невозможно», – сетует в своей книге Михаил Давыдов.

В общем, с медицинской точки зрения Пушкина погубили большая потеря крови и заражение, вызванное посторонним предметом – пулей. Как известно, после ранения Пушкин прожил еще два дня и скончался 10 февраля. Медицинский диагноз – от перитонита.