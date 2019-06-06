Мосгорсуд предупредил россиян о новом способе мошенничества – злоумышленники представляются сотрудниками суда и различных ведомств и требуют заплатить за якобы присужденные им деньги, сообщили в пресс-службе суда.

В Мосгорсуде рассказали, что «гражданам звонят неизвестные лица, представляясь сотрудниками судов, Следственного комитета, Генеральной прокуратуры, Центрального банка, Счетной палаты и так далее, сообщают, что граждане признаны потерпевшими по уголовному делу и на основании приговора суда им присуждена определенная сумма денег», передает РИА «Новости».

Для получения «присужденной суммы» гражданин должен «прибыть в суд либо, в случае невозможности явиться, следует перечислить названную звонившим сумму денег».

Подчеркивается, что порядок признания потерпевшим прописан в УПК, а получение потерпевшим присужденных на основании приговора суда денежных сумм не требует дополнительных денежных переводов.

При этом потерпевших информируют о ходе рассмотрения дела, и они вправе участвовать в заседаниях.

Представители суда призвали граждан быть бдительными.

Ранее стал известен новый способ мошенничества через терминалы Сбербанка.