Минфин предложил обсудить объединение ОСАГО и КАСКО

Объединение ОСАГО и КАСКО в один полис повлечет необходимость существенной переработки российского законодательства, сообщили в пресс-службе Минфина.

При этом Минфин концептуально поддерживает идею объединения полисов, передает ТАСС.

«Детальная проработка данного вопроса представляется целесообразной после принятия закона, предусматривающего совершенствование системы тарификации ОСАГО», – сказал представитель министерства.

Ранее в ЦБ заявили, то объединение рисков ОСАГО и КАСКО в одном полисе потребует серьезного изменения законодательства. Главная сложность в том, что ОСАГО – обязательный вид страхования, а КАСКО – добровольный.

Напомним, в апреле Дмитрий Медведев заявил, что идея об объединении рисков по полисам ОСАГО и КАСКО в единый полис интересная, так как может удешевить услуги автострахования.

Отметим, что еще в 2017 году в Минфине сообщали, что на рынке может появиться единый полис КАСКО-ОСАГО.