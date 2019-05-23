В ЦБ назвали сложности объединения ОСАГО и КАСКО

Объединение рисков ОСАГО и КАСКО в одном полисе, целесообразность которого поручил рассмотреть премьер-министр Дмитрий Медведев, потребует серьезного изменения законодательства; главная сложность в том, что ОСАГО – обязательный вид страхования, а КАСКО – добровольный, сообщил зампред ЦБ Владимир Чистюхин.

Чистюхин рассказал, что позиция ЦБ по данному вопросу описана в письме Министерству финансов, передает ТАСС.

Позиция «исходит из того, что международная практика такого рода совмещения полисов, которые страхуют совершенно разные виды страховых случаев и разные виды ответственности, имеет место». Однако «для того, чтобы внедрить ее в российское законодательство, надо пересмотреть достаточно серьезный массив законодательства».

В связи с этим на данный момент «у нас эти два вида полностью разделены».

«Одной из принципиальных причин, в том числе сложность соединения двух данных видов, является то, что ОСАГО у нас остается обязательным видом, а КАСКО – добровольным. Мы предложили эту дискуссию еще раз провести вместе с Министерством финансов, с иными заинтересованными ведомствами для того, чтобы выработать окончательную позицию», – добавил он.

Напомним, в апреле Дмитрий Медведев заявил, что идея об объединении рисков по полисам ОСАГО и КАСКО в единый полис интересная, так как может удешевить услуги автострахования.

Отметим, что еще в 2017 году в Минфине сообщали, что на рынке может появиться единый полис КАСКО-ОСАГО.