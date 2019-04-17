Медведев оценил идею объединить ОСАГО и КАСКО

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что идея об объединении рисков по полисам ОСАГО и КАСКО в единый полис интересная, так как может удешевить услуги автострахования.

«Эта идея довольно оригинальная, потому что вы предлагаете, если я правильно понимаю, с правовой точки зрения совместить два вида страхования – страхование обязательное, по полису ОСАГО, и страхование добровольное, на основе КАСКО», – передает его слова ТАСС.

Он добавил, что это предлагается сделать не ради совмещения двух разных полисов, а чтобы можно было выбирать из разных форм возмещения при страховом случае. Кроме того, заметил премьер, такой универсальный полис должен быть дешевле, чем цена ОСАГО вместе с КАСКО при покупке их по отдельности.

«Я думаю, что как минимум с финансовой точки зрения это интересная идея. Здесь надо посмотреть на совмещение подходов регулирования обязательного страхования и страхования добровольного в рамках гражданского законодательства. Если там противоречий в регулировании мы не увидим или их можно разрешить, то сама по себе идея хорошая», – сказал глава правительства.

Еще в 2017 году в Минфине сообщали, что на рынке может появиться единый полис КАСКО-ОСАГО.